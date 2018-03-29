Режим работы вестибюля станции метро «Комсомольской» изменится со 2 апреля

Режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро будет изменен со 2 апреля по 24 мая. Планируется капитальный ремонт экскалаторов, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

По рабочим дням с 07:00 до 11:00 эскалаторы будут работать только на спуск. Выйти можно будет через станцию Сокольнической линии. По рабочим дням с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00 можно будет только выйти со станции. Войти позволят также с красной ветки. В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме.

В пресс-службе пояснили, что машинам нужен ремонт после пробега 90 тысячи километров.