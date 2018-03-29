В Москве создадут приложение с навигацией по общественному транспорту, каршерингу, такси и велопрокату 

Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова. По его словам, новое приложение будет заточено под передвижение по принципу сквозной поездки, когда часть пути можно проделать, например, на прокатном велосипеде, часть — на автобусе, а часть — на автомобиле каршеринга. При этом все виды транспорта можно будет оплатить картой тройка. Навигатор сможет точно подсчитать общую стоимость поездки, время в пути и предоставить всю информацию о маршруте и точках пересадки. Максим Ликсутов отметил, что похожие проекты разрабатываются в таких городах, как Токио и Сингапур, но в полной мере система еще не была реализована нигде в мире.