Приложение с навигацией по общественному транспорту, велосипедам, каршерингу и такси появится в Москве

«Тренд говорит о том, что транспортные приложения должны усложняться, чтобы в одной программе было максимальное количество видов транспорта и услуг. В связи с этим мы с коллегами из МСОТ (Международный союз общественного транспорта — прим. Агентства «Москва») сейчас думаем над так называемой «сквозной поездкой». С помощью такого приложения можно будет передвигаться по городу по принципу сквозной поездки: часть пути проехать на велосипеде, затем на автобусе, потом пересесть на такси или автомобиль каршеринга вместе с попутчиком, поделить стоимость поездки и все оплатить картой «Тройка». Точные данные о маршруте, времени в пути, стоимости и местах пересадки можно будет получить в одном приложении. В мире есть название этого тренда — Mobility-as-a-Service (Maas), «Мобильность как услуга», — пояснил М. Ликсутов.

Он отметил, что по указанному приложению можно будет рассчитаться за весь маршрут, чтобы за все время пути ни разу не притронуться к наличным деньгам. По словам заместителя мэра, задача заключается в том, чтобы сделать это мобильное приложение охватывающим все виды транспорта, чтобы пользование ими стало максимально прогнозируемым и понятным.