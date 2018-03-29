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Приложение с навигацией по общественному транспорту, велосипедам, каршерингу и такси появится в Москве
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Приложение с навигацией по общественному транспорту, велосипедам, каршерингу и такси появится в Москве 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Власти Москвы создадут мобильное приложение с навигатором, интегрирующее такие виды транспорта, как метро, такси, каршеринг, наземный пассажирский транспорт, велопрокат и речной транспорт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Тренд говорит о том, что транспортные приложения должны усложняться, чтобы в одной программе было максимальное количество видов транспорта и услуг. В связи с этим мы с коллегами из МСОТ (Международный союз общественного транспорта — прим. Агентства «Москва») сейчас думаем над так называемой «сквозной поездкой». С помощью такого приложения можно будет передвигаться по городу по принципу сквозной поездки: часть пути проехать на велосипеде, затем на автобусе, потом пересесть на такси или автомобиль каршеринга вместе с попутчиком, поделить стоимость поездки и все оплатить картой «Тройка». Точные данные о маршруте, времени в пути, стоимости и местах пересадки можно будет получить в одном приложении. В мире есть название этого тренда — Mobility-as-a-Service (Maas), «Мобильность как услуга», — пояснил М. Ликсутов.
Он отметил, что по указанному приложению можно будет рассчитаться за весь маршрут, чтобы за все время пути ни разу не притронуться к наличным деньгам. По словам заместителя мэра, задача заключается в том, чтобы сделать это мобильное приложение охватывающим все виды транспорта, чтобы пользование ими стало максимально прогнозируемым и понятным.
«Уже сделано техническое задание на это приложение. Мы работаем над ним. Сроки определенно пока не могу назвать, так как еще никто в мире пока такого не запустил. Но признанные авторитеты в области развития городского транспорта — Сингапур, Гонконг, Токио уже этим занимаются. У нас же сделано техническое задание на такую программу, сейчас думаем, как ее реализовать. Считаю, это вполне возможно», — заключил М. Ликсутов.
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