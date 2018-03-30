Названы сроки открытия сезона велопроката

Сезон велопроката в Москве планируют открыть 20 апреля

Открытие сезона велопроката в Москве запланировано на 20 апреля 2018 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов

«Открытие сезона велопроката пока наметили на 20 апреля предварительно», — сказал Е. Адамов, отвечая на вопрос корреспондента Агентства «Москва».

Также он отметил, открытие может состояться раньше в случае хорошей погоды.

Е. Адамов добавил, что продлевать сезон велопроката на зиму пока не планируется, но городские власти готовы рассмотреть этот вопрос.