Названы сроки открытия сезона велопроката

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Сезон велопроката в Москве планируют открыть 20 апреля 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: ТАСС
Открытие сезона велопроката в Москве запланировано на 20 апреля 2018 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Евгений Адамов.
«Открытие сезона велопроката пока наметили на 20 апреля предварительно», — сказал Е. Адамов, отвечая на вопрос корреспондента Агентства «Москва».
Также он отметил, открытие может состояться раньше в случае хорошей погоды.
Е. Адамов добавил, что продлевать сезон велопроката на зиму пока не планируется, но городские власти готовы рассмотреть этот вопрос.
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