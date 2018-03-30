Ещё
Станция Курская-Кольцевая работает в обычном режиме.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восстановлен выход пассажиров со станции «Курская» Кольцевой линии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: mos.ru
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Московского метрополитена, размещенном в Twitter.
Станция «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена в пятницу, 30 марта, вновь работает в штатном режиме.
Ранее выход осуществляется только через вестибюль станции «Чкаловская».
Об этом информирует пресс-служба пресс-служба Московского метрополитена.
Причина, в результате которой были установлены временные ограничения, представители метрополитена не назвали.
Вечерняя Москва: последние новости
Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют для пассажиров на два дня Поезд «Малый театр» начал курсировать по Замоскворецкой линии метро Кальянчик и Кира нашли новый дом
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ117
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»19
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ103
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла203
Россия готовится к новым нападкам Запада12
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение