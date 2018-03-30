Станция Курская-Кольцевая работает в обычном режиме.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Московского метрополитена, размещенном в Twitter.
Станция «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена в пятницу, 30 марта, вновь работает в штатном режиме.
Ранее выход осуществляется только через вестибюль станции «Чкаловская».
Об этом информирует пресс-служба пресс-служба Московского метрополитена.
Станция Курская-Кольцевая снова работает в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 марта 2018 г.
Причина, в результате которой были установлены временные ограничения, представители метрополитена не назвали.