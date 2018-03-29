Режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро изменится со 2 апреля по 24 мая

Режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии Московского метрополитена будет изменен со 2 апреля по 24 мая 2018 г. в связи капитальным ремонтом эскалатора. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Со 2 апреля по 24 мая в связи с проведением капитального ремонта эскалатора изменяется режим работы вестибюля станции «Комсомольская»-кольцевая (выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам)», — отметили в пресс-службе.

Так, по рабочим дням с 07:00 до 11:00 эскалаторы будут работать только на спуск, выход пассажиров в указанный период будет осуществляться через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии метро. По рабочим дням с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии метро будет организован через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии подземки. В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме.

«Плановый ремонт эскалаторных машин необходим, когда пробег эскалатора достигает 90 тыс. км. Своевременный ремонт эскалаторов — это обязательное требование безопасности работы метро», — заключили в пресс-службе.