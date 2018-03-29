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Мужчина после отрыва тромба упал с эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии метро и умер
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Мужчина после отрыва тромба упал с эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии метро и умер 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мужчина упал с эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена в результате оторвавшегося тромба и скончался. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в медицинских службах.
«У находившегося на эскалаторе станции метро «Белорусская» Кольцевой линии метро мужчины оторвался тромб, пассажир упал вниз. Прибывшие на место происшествия врачи «скорой помощи» констатировали скоропостижную смерть мужчины», — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь, корреспондент Агентства «Москва» передавал, что на указанной станции подземки мужчина лежал неподвижно у схода с эскалатора, сотрудники метрополитена ожидали прибытия медиков.
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