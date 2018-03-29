Мужчина после отрыва тромба упал с эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии метро и умер 

Мужчина упал с эскалатора на станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена в результате оторвавшегося тромба и скончался. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в медицинских службах.
«У находившегося на эскалаторе станции метро «Белорусская» Кольцевой линии метро мужчины оторвался тромб, пассажир упал вниз. Прибывшие на место происшествия врачи «скорой помощи» констатировали скоропостижную смерть мужчины», — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь, корреспондент Агентства «Москва» передавал, что на указанной станции подземки мужчина лежал неподвижно у схода с эскалатора, сотрудники метрополитена ожидали прибытия медиков.