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В Москве разместили билборды в память о жертвах пожара в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве разместили билборды в память о жертвах пожара в Кемерово 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Билборды в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово разместили в Москве, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента СМИ и рекламы в среду.
"Это инициатива операторов, поддержанная городскими властями. Сегодня национальный траур в связи с ужасной трагедией в Кемерово, и сегодня вся страна и москвичи вместе с кемеровцами. Все операторы участвуют в этой акции, которая продлится сегодня в течение дня", — рассказали в департаменте.
Ранее глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших в Кемерово.
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