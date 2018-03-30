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Еще 200 зарядных станций для электромобилей появится во дворах домов Подмосковья до конца года
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Еще 200 зарядных станций для электромобилей появится во дворах домов Подмосковья до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
В придомовых дворах крупных городов Московской области до конца года появится 200 зарядных станций для электромобилей, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства энергетики Московской области.
«В этом году планируется ввести в эксплуатацию 200 зарядных станций мощностью 11 кВт для электромобилей во дворах многоквартирных домов в крупных городах региона. Это отдельный проект министерства, и реализуется он в рамках программы благоустройства дворовых территорий. На сегодня в Москве и области насчитывается порядка 400 электромобилей», — сообщили в пресс-службе.
Ранее министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что в регионе уже действует 50 подобных зарядных станций.
В ведомстве отметили, что также существует основной проект по развитию сети электрозарядных станций.
«Что касается основного проекта строительства электрозарядных станций, то по данным областного Минэнерго, на сегодня в регионе действует 46 зарядных станций для электромобилей, одна из них мощностью 50кВт. Все они располагаются вдоль трасс. Проект реализуется за счет инвестиционных программ сетевых компаний. На сегодняшний день мы планируем довести общее количество станций до 100, 10 из которых будут быстрые — на 50кВт. Это программа рассчитана на год с небольшим. Мы хотим создать лишь опорную сеть. Дальнейшее развитие этих станций должно происходить по аналоги с АЗС», — отметили в пресс-службе ведомства, пояснив, что злектрозарядки мощностью 22 кВт появятся на городских публичных парковках, у торговых центров и в местах объектов культурного наследия.
В министерстве подчернули, что экспресс-зарядки будут размещаться на расстоянии 80-90 км от МКАД. «Они будут там, где есть спрос. Это точно будут Ленинградское и Минское шоссе, а также Новорижское в районе Moscow Raceway. Сейчас определяем локации», — уточнили в пресс-службе ведомства, напомнив, что для удобства владельцев электротранспорта, пользующихся зарядными станциями на территории Московского региона, действует мобильное приложение «Мосэнергосбыт Электрозарядки».
По данным пресс-службы, с помощью приложения пользователь может найти ближайшую зарядку в Москве и Подмосковье, выстроить маршрут до нее, посмотреть информацию о статусе станции, тарифах, типе поддерживаемых коннекторов, получить доступ к станции и оплатить зарядку.
«Также для владельцев экологического транспорта в Московской области действует закон, согласно которому, с 1 января 2016 г. по 1 января 2021 г. они освобождаются от транспортного налога» — заключили в министерстве.
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