МЧС ошибочно отправило москвичей по домам

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МЧС по ошибке выпустило рекомендацию сократить пребывание на улице 28 марта в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство по чрезвычайным ситуациям по ошибке выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Москве вечером в среду, 28 марта. Об этом сообщается на сайте МЧС.
«Ранее размещённая информация была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несёт угрозы здоровью людей», — говорится в сообщении.
В первоначальном тексте отмечалось, что в период с 18:00 28 марта до 10:00 следующего дня на территории Москвы и области «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».
>> МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Ведомство советовало «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе».
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