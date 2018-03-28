МЧС ошибочно отправило москвичей по домам

МЧС по ошибке выпустило рекомендацию сократить пребывание на улице 28 марта в Москве

«Ранее размещённая информация была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несёт угрозы здоровью людей», — говорится в сообщении. Министерство по чрезвычайным ситуациям по ошибке выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Москве вечером в среду, 28 марта. Об этом сообщается на сайте МЧС.

В первоначальном тексте отмечалось, что в период с 18:00 28 марта до 10:00 следующего дня на территории Москвы и области «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

Ведомство советовало «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе».