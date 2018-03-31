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В московском метро запустили поезд «Малый театр»
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В московском метро запустили поезд «Малый театр» 

RT на русском 14 часов назад
Фото: MosDay.ru
В Московском метрополитене запустили тематический поезд «Малый театр», сообщает Nation News. Он курсирует на Замоскворецкой линии. Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, за полгода состав смогут увидеть около двух миллионов пассажиров.
Стены поезда украшены фотографиями спектаклей по пьесам Александра Островского, Антона Чехова и Льва Толстого.
Часть состава посвящена работе театра в период Великой Отечественной войны.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что работы на станции «Новокрестовская» Петербургского метрополитена перешли в финальную стадию.
RT на русском: последние новости
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