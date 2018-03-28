Профилактические работы стартовали на парковке со шлагбаумом на улице Трофимова в Москве

Жителей столицы предупредили о том, что на парковке со шлагбаумом на улице Трофимова, владение 36, проводятся профилактические работы, на это время плата за парковку не взимается, сообщается на сайте московского паркинга.

«На время проведения работ плата за парковку не взимается, валидация парковочного абонемента также не проводится, въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», — говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили, что в случае возникновения вопросов они могут обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.