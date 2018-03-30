Подзарядить электромобиль в Подмосковье станет проще

Во дворах домов Подмосковья до конца этого года появится еще 200 зарядных станций для электромобилей, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«В этом году планируется ввести в эксплуатацию 200 зарядных станций мощностью 11 кВт для электромобилей во дворах многоквартирных домов в крупных городах региона. Это отдельный проект министерства, и реализуется он в рамках программы благоустройства дворовых территорий», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что на сегодня в Москве и области насчитывается порядка 400 электромобилей.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья планируют расширить сеть электрозарядных станций в полтора раза. В настоящее время на территории Подмосковья зарядить электромобиль можно на 46 станциях.

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