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Подзарядить электромобиль в Подмосковье станет проще
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Подзарядить электромобиль в Подмосковье станет проще 

Мир24 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Во дворах домов Подмосковья до конца этого года появится еще 200 зарядных станций для электромобилей, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе министерства энергетики Московской области.
«В этом году планируется ввести в эксплуатацию 200 зарядных станций мощностью 11 кВт для электромобилей во дворах многоквартирных домов в крупных городах региона. Это отдельный проект министерства, и реализуется он в рамках программы благоустройства дворовых территорий», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе также уточнили, что на сегодня в Москве и области насчитывается порядка 400 электромобилей.
Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья планируют расширить сеть электрозарядных станций в полтора раза. В настоящее время на территории Подмосковья зарядить электромобиль можно на 46 станциях.
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