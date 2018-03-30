Ещё
До 200 фонарей с зарядками для электромобилей установят в Подмосковье до конца 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 200 фонарей с зарядками для электромобилей установят в Подмосковье до конца 2019 года 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
План по развитию электротранспорта в Подмосковье предполагает установку 200 осветительных опор, оснащенных зарядными станциями для электромобилей, во дворах многоквартирных домов до конца 2019 года, сообщил в пятницу исполняющий обязанности заместителя министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов.
«В 2018-2019 годах планируется довести количество электрозарядных станций в Подмосковье до 110, включая 10 станций быстрой зарядки. Также до конца 2019 года планируется установить во дворах многоквартирных домов 200 «умных» опор освещения, оснащенных модулями зарядки для электромобилей» — сказал Анисимов.
По его словам, в настоящее время в Подмосковье работает 46 электрозарядных станций. Для удобства пользователей на каждой станции размещена информационная наклейка, на которой есть инструкция по зарядке электромобиля, а также телефон технической поддержки.
Ранее зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов сообщил, что в 2018 году сеть электрозарядных станций Московской области планируется расширить более чем в полтора раза.
РИАМО: последние новости
Сезон велопроката в Москве планируют открыть 20 апреля Найденных в Москве львицу Киру и львенка Кальянчика передали в Липецкий зоопарк МЧС опровергло сведения об опасной для здоровья погоде в Московском регионе 28–29 марта
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена292
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию586
Тест: Угадайте вора в законе58
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги111
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение