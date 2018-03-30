До 200 фонарей с зарядками для электромобилей установят в Подмосковье до конца 2019 года

План по развитию электротранспорта в Подмосковье предполагает установку 200 осветительных опор, оснащенных зарядными станциями для электромобилей, во дворах многоквартирных домов до конца 2019 года, сообщил в пятницу исполняющий обязанности заместителя министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов

«В 2018-2019 годах планируется довести количество электрозарядных станций в Подмосковье до 110, включая 10 станций быстрой зарядки. Также до конца 2019 года планируется установить во дворах многоквартирных домов 200 «умных» опор освещения, оснащенных модулями зарядки для электромобилей» — сказал Анисимов.

По его словам, в настоящее время в Подмосковье работает 46 электрозарядных станций. Для удобства пользователей на каждой станции размещена информационная наклейка, на которой есть инструкция по зарядке электромобиля, а также телефон технической поддержки.