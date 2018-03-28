В Росгвардии назначили нового начальника по Москве

В Росгвардии назначили нового начальника главного управления по Москве

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Свыше 12 тысяч человек в Москве пришли на акцию памяти погибших в Кемерово

Подсветку Останкинской башни выключат в знак траура по погибшим в Кемерово

В Рязанской области зарегистрировали превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ