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В Росгвардии назначили нового начальника по Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Росгвардии назначили нового начальника главного управления по Москве 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Росгвардия
Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев, его уже представили сотрудникам и военнослужащим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сегодня командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев представил сотрудникам и военнослужащим Главного управления Росгвардии по Москве нового начальника — полковника полиции Михаила Воробьева", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя главка, Воробьев назначен начальником столичного главного управления 15 марта указом президента Российской Федерации. Ранее он возглавлял управление Росгвардии по Волгоградской области.
Воробьев родился 19 ноября 1968 года в городе Курске. В органах внутренних дел служил с 1990 года, прошел должности от участкового инспектора милиции до начальника отдела милиции.
Возглавлял УВД Одинцовского района ГУВД Московской области, а затем межмуниципальное управление МВД России "Одинцовское" Московской области. После окончания Академии управления МВД России перешел на службу в Росгвардию. В 2016 году назначен начальником управления Росгвардии по Волгоградской области.
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