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«Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» оформят по проектам столичных архитекторов
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«Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» оформят по проектам столичных архитекторов 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Стены станции Большой кольцевой линии метро «Нагатинский затон» украсят панно из каменной мозаики с изображением крупных рыб. Дизайн другой станции — «Кленового бульвара» — напомнит пассажирам о дворце царя Алексея Михайловича в «Коломенском», сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
«Из пяти проектов-финалистов для каждой станции выбран лучший по всем критериям. Это и соответствие контексту местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена», — рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Большая кольцевая линия — строящаяся ветка Московского метрополитена. Когда ее откроют, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. Общая протяженность линии составит 69 километров. В 2020–2021 годах планируется замкнуть кольцо полностью: на нем разместится 31 станция.
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