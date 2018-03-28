«Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» оформят по проектам столичных архитекторов

Стены станции Большой кольцевой линии метро «Нагатинский затон» украсят панно из каменной мозаики с изображением крупных рыб. Дизайн другой станции — «Кленового бульвара» — напомнит пассажирам о дворце царя Алексея Михайловича в «Коломенском», сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

«Из пяти проектов-финалистов для каждой станции выбран лучший по всем критериям. Это и соответствие контексту местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена», — рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Большая кольцевая линия — строящаяся ветка Московского метрополитена. Когда ее откроют, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. Общая протяженность линии составит 69 километров. В 2020–2021 годах планируется замкнуть кольцо полностью: на нем разместится 31 станция.