Ещё
Электрички Москвы теперь работают по летнему расписанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Электрички Москвы теперь работают по летнему расписанию 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
С наступлением летнего сезона больше электропоездов будут выходить на железнодорожные пути региона. Информацию об этом опубликовали на сайте Московского транспорта во вторник, 27 марта.
В связи с переходом на летнее время на нескольких направлениях назначат дополнительные поезда. Кроме того, планируется продлить маршруты следования некоторых электричек.
Так, теперь по выходным дням по маршруту «Москва-Яганово» будут следовать четыре электропоезда. А поезда №6351 «Москва-Михнево» и №6352 «Михнево-Москва» отменят.
Как сообщается на сайте Московского транспорта, у некоторых электропоездов будет незначительно корректироваться время отправления.
Фото: Мостранспорт.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Полис ОМС теперь можно оформить дистанционно Подать заявку на участие в ярмарке выходного дня можно на портале mos.ru С Павелецкого вокзала начнут курсировать два новых поезда до Яганово и обратно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово188
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке345
Великобритания придумала наказание для России90
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине129
В Коломне начались задержания протестующих68
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение