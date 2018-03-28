Электрички Москвы теперь работают по летнему расписанию

С наступлением летнего сезона больше электропоездов будут выходить на железнодорожные пути региона. Информацию об этом опубликовали на сайте Московского транспорта во вторник, 27 марта.

В связи с переходом на летнее время на нескольких направлениях назначат дополнительные поезда. Кроме того, планируется продлить маршруты следования некоторых электричек.

Так, теперь по выходным дням по маршруту «Москва-Яганово» будут следовать четыре электропоезда. А поезда №6351 «Москва-Михнево» и №6352 «Михнево-Москва» отменят.

Как сообщается на сайте Московского транспорта, у некоторых электропоездов будет незначительно корректироваться время отправления.

Фото: Мостранспорт.