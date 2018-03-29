Два человека погибли под колесами электричек в Москве за день

Два человека за день погибли в столице под колесами электричек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. «Днем в четверг на платформе «Нижние котлы» Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) электричкой Ожерелье Москва смертельно травмирована девушка 1994 г. рождения. Вечером в районе станции «Перово» Казанского направления МЖД электричка Черусти — Москва сбила мужчину 1988 г. рождения. Оба погибших переходили железную дорогу в неустановленном месте», — рассказали в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления причин и обстоятельств гибели людей.