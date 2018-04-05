В связи с Пасхой перекроют ряд улиц

В связи с Пасхой в центре города перекроют ряд улиц

Из-за проведения праздника Пасхи в центре Москвы будет ограничено движение на некоторых улицах. Об этом сообщается вмикроблоге Twitter Московского транспорта.

Завтра начнутся перекрытия в связи с Пасхой. Для вашего удобства будем размещать схемы изменений накануне. Следите за нашими сообщениями. #транспорт #Москва pic.twitter.com/ptRCVFQ6uA— Московский транспорт (@DtRoad) 5 апреля 2018 г.

Отмечается, что в связи с проведением религиозного мероприятия движение перекроют 6 апреля с 19:30 до 20:00 и с 23:30 7 апреля до 00:30 8 апреля на участке ул. Спартаковская от ул. Новорязанская до ул. Нижняя Красносельская, а также в Елоховском проезде и на участке ул. Нижняя Красносельская от ул. Спартаковская до Елоховского проезда. Кроме того, с 8:00 7 апреля до 19:00 8 апреля будет перекрыт Елоховский проезд.