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В связи с Пасхой перекроют ряд улиц
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В связи с Пасхой в центре города перекроют ряд улиц 

Москва меняется 8 часов назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Из-за проведения праздника Пасхи в центре Москвы будет ограничено движение на некоторых улицах. Об этом сообщается вмикроблоге Twitter Московского транспорта.
Отмечается, что в связи с проведением религиозного мероприятия движение перекроют 6 апреля с 19:30 до 20:00 и с 23:30 7 апреля до 00:30 8 апреля на участке ул. Спартаковская от ул. Новорязанская до ул. Нижняя Красносельская, а также в Елоховском проезде и на участке ул. Нижняя Красносельская от ул. Спартаковская до Елоховского проезда. Кроме того, с 8:00 7 апреля до 19:00 8 апреля будет перекрыт Елоховский проезд.
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 Ещё 23 источника 
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