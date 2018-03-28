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Доступ к платным парковкам у Богоявленского собора в Москве ограничат из‑за Пасхи
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Доступ к платным парковкам у Богоявленского собора в Москве ограничат из‑за Пасхи 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В связи с проведением Пасхального богослужения с 6 по 8 апреля будет ограничен доступ к платным парковкам у Богоялвенского собора в столице, сообщается на сайте московского паркинга.
Елоховский проезд, участок Спартаковской улицы от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы, а также часть Нижней Красносельской улицы от Спартаковской до Елоховского проезда будут перекрыты 6 апреля с 19:30 до 20:00 и в ночь с 7 на 8 апреля с 23:30 до 00:30. Кроме того, Елоховский проезд будет закрыт для проезда 7 апреля с 8:00 до 19:00 следующего дня.
«Отметим, что в связи с перекрытиями будет также ограничен доступ к платным парковкам, расположенным на этих улицах. Всего на перекрываемых участках находятся 62 общих парковочных места и семь мест для инвалидов. Просим автомобилистов заранее планировать маршруты с учетом изменений и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — говорится в сообщении.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Пасха — один из древнейших христианских праздников, который в этом году отмечают 8 апреля.
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