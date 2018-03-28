С 31 марта в Петербурге ограничат движение по ряду улиц

На дорогах Петербурга введут новые ограничения, сообщает пресс-служба ГАТИ. Они вступят в силу в субботу, 31 марта.

До 14 апреля будет перекрыто движение транспорта по Кожевенной линии Васильевского острова от Большого проспекта до дома №39.

До 25 апреля водители не смогут проехать по участку Клинского проспекта от Бронницкой улицы до Батайского переулка. В этот же период закроют проезд по переулку Дойников от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку от Клинского проспекта до переулка Дойников.

Наконец, до 30 апреля будет закрыто движение по улице Сергея Марго от Удельного до Костромского проспекта.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты.