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С 31 марта в Петербурге ограничат движение по ряду улиц
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

С 31 марта в Петербурге ограничат движение по ряду улиц 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На дорогах Петербурга введут новые ограничения, сообщает пресс-служба ГАТИ. Они вступят в силу в субботу, 31 марта.
До 14 апреля будет перекрыто движение транспорта по Кожевенной линии Васильевского острова от Большого проспекта до дома №39.
До 25 апреля водители не смогут проехать по участку Клинского проспекта от Бронницкой улицы до Батайского переулка. В этот же период закроют проезд по переулку Дойников от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку от Клинского проспекта до переулка Дойников.
Наконец, до 30 апреля будет закрыто движение по улице Сергея Марго от Удельного до Костромского проспекта.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты.
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