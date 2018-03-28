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Москвичей попросили сократить своё пребывание на улице вечером 28 марта
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Москвичей попросили сократить своё пребывание на улице вечером 28 марта 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
МЧС Москвы
рекомендует
москвичам и гостям столицы сократить своё пребывание на улице, вечером, 28 марта из-за вредных примесей в воздухе.
«В период с 18:00 28.03.2018 до 10:00 29.03.2018 на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
РЕКОМЕНДАЦИЯ МЧС  Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует:
— по возможности минимизировать время пребывания на открытом вздохе; — находясь дома закрыть окна и форточки; — использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.
При возникновении происшествий — звоните по телефону: 101  Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22  Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Москвичей попросили сократить своё пребывание на улице вечером 28 марта появились сначала на Москва Меняется.
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