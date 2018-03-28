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От Большого кольца метро построят новые ветки
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От Большого кольца метро Москвы построят три новые ветки 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА Новости
От Большого кольца метро Москвы построят три новые ветки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, сообщается на сайте АО «Мосинжпроект».
«Линию от кольца можно будет провести в любую точку мегаполиса, в первую очередь в те районы, жители которых все еще не имеют метро в шаговой доступности», — сказал Хуснуллин.
Заммэра также отметил, что первой такой веткой будет Кожуховская линия, на которой уже в этом году заработает участок от «Некрасовки» до «Косино». Следующий отрезок от «Косино» до «Нижегородской» будет введен в эксплуатацию в 2019 году.
Кроме того, планируется построить еще три радиальные ветки: Рублево-Архангельскую линию от станции «Улица Народного Ополчения», линию в Троицк от станции «Улица Новаторов», а также ветку от станции «Кленовый бульвар» в Бирюлево и в Щербинку.
Напомним, первые пять станций Большой кольцевой линии были запущены 26 февраля.
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