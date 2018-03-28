От Большого кольца метро построят новые ветки

От Большого кольца метро Москвы построят три новые ветки

«Линию от кольца можно будет провести в любую точку мегаполиса, в первую очередь в те районы, жители которых все еще не имеют метро в шаговой доступности», — сказал Хуснуллин. От Большого кольца метро Москвы построят три новые ветки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин , сообщается на сайте АО «Мосинжпроект».

Заммэра также отметил, что первой такой веткой будет Кожуховская линия, на которой уже в этом году заработает участок от «Некрасовки» до «Косино». Следующий отрезок от «Косино» до «Нижегородской» будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

Кроме того, планируется построить еще три радиальные ветки: Рублево-Архангельскую линию от станции «Улица Народного Ополчения», линию в Троицк от станции «Улица Новаторов», а также ветку от станции «Кленовый бульвар» в Бирюлево и в Щербинку.

Напомним, первые пять станций Большой кольцевой линии были запущены 26 февраля.