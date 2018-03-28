Ещё
Жителям Московского региона посоветовали не находиться долго на улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жителям Московского региона посоветовали не находиться долго на улице 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
В среду с сохранением на 29 марта в Москве и Подмосковье ожидается высокая концентрация вредных веществ воздухе, жителям советуют не находиться долго на улице, сообщается на сайте столичного главка МЧС столицы.
По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе», — говорится в сообщении.
Также жителям Московского региона рекомендуют закрыть окна и форточки дома и использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.
РИАМО: последние новости
Место для памяти и скорби после трагедии в Кемерове организуют на Манежной площади Новая городская площадь с фонтанами появится в Багратионовском проезде в Москве Заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась в Подмосковье ниже эпидпорога на 7,7% за неделю
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр109
Мизулина: это удар в спину для Путина544
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома25
Путин дал поручения Медведеву после трагедии148
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово145
Видео
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение