Жителям Московского региона посоветовали не находиться долго на улице 

В среду с сохранением на 29 марта в Москве и Подмосковье ожидается высокая концентрация вредных веществ воздухе, жителям советуют не находиться долго на улице, сообщается на сайте столичного главка МЧС столицы.
По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе», — говорится в сообщении.
Также жителям Московского региона рекомендуют закрыть окна и форточки дома и использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.