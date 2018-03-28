Жителям Московского региона посоветовали не находиться долго на улице

Также жителям Московского региона рекомендуют закрыть окна и форточки дома и использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.

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