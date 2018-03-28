Москвичей попросили ограничить время прогулок из-за примесей в воздухе

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Спасатели советуют жителям Москвы и Подмосковья ограничить время пребывания на улице вечером в среду из-за вредных примесей в воздухе, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков ( Росгидромет ) в период с 18:00 28.03.2018 до 10:00 29.03.2018 на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, будучи дома, закрыть окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.