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Москвичей попросили ограничить время прогулок из-за примесей в воздухе
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Москвичей попросили ограничить время прогулок из-за примесей в воздухе 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Спасатели советуют жителям Москвы и Подмосковья ограничить время пребывания на улице вечером в среду из-за вредных примесей в воздухе, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет) в период с 18:00 28.03.2018 до 10:00 29.03.2018 на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, будучи дома, закрыть окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.
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