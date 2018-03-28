Столичные власти согласовали проекты строительства двух детских садов на территории Новой Москвы 

Каждый из детских садов будет рассчитан на 350 мест.
Сотрудники Москомархитектуры согласовали проекты строительства двух детских садов на территории Новой Москвы.
Оба учреждения появятся в поселении Московский в районе тепличного комбината №1.
— Площадь учреждений составит более пяти тысяч квадратных метров. Для отделки внутренних помещений будут использоваться только безвредные для здоровья детей материалы. Снаружи предусмотрена облицовка фасадными плитами ярких оттенков, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По данным пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, планировка объектов будет стандартной. На первом этаже будут размещены четыре группы на 100 мест, медицинский кабинет, столовая и пост охраны. На втором этаже, по проекты, будут располагаться пять групп на 125 мест, спортзал и кабинет логопеда. На третьем этаже планируется расположить еще пять групп, музыкальный зал и кабинет психолога.
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