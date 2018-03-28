Ещё
Столичные власти согласовали проекты строительства двух детских садов на территории Новой Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Столичные власти согласовали проекты строительства двух детских садов на территории Новой Москвы 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждый из детских садов будет рассчитан на 350 мест.
Сотрудники Москомархитектуры согласовали проекты строительства двух детских садов на территории Новой Москвы.
Оба учреждения появятся в поселении Московский в районе тепличного комбината №1.
— Площадь учреждений составит более пяти тысяч квадратных метров. Для отделки внутренних помещений будут использоваться только безвредные для здоровья детей материалы. Снаружи предусмотрена облицовка фасадными плитами ярких оттенков, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По данным пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, планировка объектов будет стандартной. На первом этаже будут размещены четыре группы на 100 мест, медицинский кабинет, столовая и пост охраны. На втором этаже, по проекты, будут располагаться пять групп на 125 мест, спортзал и кабинет логопеда. На третьем этаже планируется расположить еще пять групп, музыкальный зал и кабинет психолога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два детских сада и школа с бассейном появятся на северо-востоке Москвы
Вечерняя Москва: последние новости
Началась проверка всех городских торговых центров Городскую площадь с фонтанами установят на западе Москвы Москвичи почтят память погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» на Манежной площади
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина444
Путин дал поручения Медведеву после трагедии86
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр45
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Умер Олег Анофриев44
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение