Ещё
Москвичей отправили по домам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Москвичей отправили по домам 

Мослента 58 минут назад
В Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Горожан попросили сократить пребывание на свежем воздухе. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте столичного управления МЧС.
Такие условия, по словам спасателей, сохранятся до утра 29 марта.
«На территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
В связи с этим в МЧС рекомендовали горожанам по возможности минимизировать свое пребывание на открытом воздухе, а, находясь дома, закрывать окна и форточки. Кроме того, москвичам посоветовали использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.
Мослента: последние новости
В центре Москвы организуют мемориал жертвам пожара в Кемерове Поезда московского метро спрячут от вандалов под навесами В московском регионе пообещали тридцатиградусный мороз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина454
Путин дал поручения Медведеву после трагедии87
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр48
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Умер Олег Анофриев45
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение