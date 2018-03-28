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МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
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Москвичам рекомендовали оставаться дома 

Рамблер 1 час назад
С вечера 28 марта до утра 29 марта в Москве и Подмосковье ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Москве.
Экстренное предупреждение МЧС будет действовать с 18.00 среды до 10.00 четверга.
В МЧС рекомендовали по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, а в домах закрывать окна и форточки и использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.
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