МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома

Москвичам рекомендовали оставаться дома

С вечера 28 марта до утра 29 марта в Москве Подмосковье ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Москве.

Экстренное предупреждение МЧС будет действовать с 18.00 среды до 10.00 четверга.

В МЧС рекомендовали по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, а в домах закрывать окна и форточки и использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.