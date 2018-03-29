ВАЖНО: схема движения транспорта в Костроме на время второго этапа ремонта моста 

В Костроме власти вместе с сотрудниками ГИБДД определили, по какой схеме будет ездить транспорт во время второго этапа ремонта моста через Волгу, сообщает пресс-служба городской администрации.
Схема начнет действовать с 1 апреля. Она подразумевает введение выделенных полос и даже изменение направлений движения на некоторых улицах.
Так, выделенные полосы для движения общественного транспорта будут организованы на следующих участках:
1. На улице Магистральной — от разворотного кольца общественного транспорта до автопешеходного моста через Волгу;
2. На улице Евгения Ермакова — от перекрестка с улицей Стопани до улицы Магистральной;
3. На улице Подллипаева — от улицы Советской до автопешеходного моста через Волгу;
4. На улице Советской — от здания филармонии до улицы Подлипаева;
5. На улице Энгельса — от улицы Шагова до улицы Никитской.
Всем видам транспорта, кроме общественного, движение по улице Энгельса в направлении от улицы Шагова до улицы Никитской будет запрещено. Ездить можно по улице Энгельса от улицы Советской (в том числе при повороте с улицы Никитской направо) в сторону улицы Шагова и от улицы Никитской в сторону улицы Советской (при повороте с улицы Никитской налево).
Что касается изменений направления движения, то они будут такими:
1. С улицы Советской левый и правый повороты на мост разрешены только маршрутным транспортным средствам;
2. На улице Нижняя Дебря в направлении от микрорайона Черноречье в районе пересечения с первым по направлению движения съездом с моста движение разрешено только прямо;
3. С улицы Войкова и улицы Мясницкой поворачивать на улицу Ивана Сусанина разрешено только направо.
4. С улицы Ермакова на улицу Магистральную поворот разрешен только налево, в сторону моста;
5. Заезды на проезд 3-й Пантусовский и на улицу Пантусовскую разрешены только с улицы Магистральной. Заезды на проезд 3-й Пантусовский со стороны улицы Малышковской и на улицу Пантусовскую со стороны улицы Дубравной будут перекрыты.
Выехать с 3-го Пантусовского проезда и с улицы Пантусовской можно как на улицу Магистральную, так и на улицу Михалевскую.
Важные моменты: по улице Никитской (от улицы Ивана Сусанина в сторону улицы Энгельса) введут одностороннее движение. А по правому съезду с моста в районе гостиницы «Волга» в сторону улицы Нижняя Дебря можно будет только спускаться и поворачивать как в сторону центра, так и в сторону Черноречья.
Ранее мы писали о том, что еще важно знать костромичам в преддверии ремонта. Так, например, коротких маршрутов до Заволжья в этот раз станет больше, а вот теплоход от берега до берега ходить не будет. Кроме того, не исключено, что второй этап ремонта завершится быстрее.