ВАЖНО: схема движения транспорта в Костроме на время второго этапа ремонта моста

Костроме власти вместе с сотрудниками ГИБДД определили, по какой схеме будет ездить транспорт во время второго этапа ремонта моста через Волгу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Схема начнет действовать с 1 апреля. Она подразумевает введение выделенных полос и даже изменение направлений движения на некоторых улицах.

Так, выделенные полосы для движения общественного транспорта будут организованы на следующих участках:

1. На улице Магистральной — от разворотного кольца общественного транспорта до автопешеходного моста через Волгу;

2. На улице Евгения Ермакова — от перекрестка с улицей Стопани до улицы Магистральной;

3. На улице Подллипаева — от улицы Советской до автопешеходного моста через Волгу;

4. На улице Советской — от здания филармонии до улицы Подлипаева;

5. На улице Энгельса — от улицы Шагова до улицы Никитской.

Всем видам транспорта, кроме общественного, движение по улице Энгельса в направлении от улицы Шагова до улицы Никитской будет запрещено. Ездить можно по улице Энгельса от улицы Советской (в том числе при повороте с улицы Никитской направо) в сторону улицы Шагова и от улицы Никитской в сторону улицы Советской (при повороте с улицы Никитской налево).

Что касается изменений направления движения, то они будут такими:

1. С улицы Советской левый и правый повороты на мост разрешены только маршрутным транспортным средствам;

2. На улице Нижняя Дебря в направлении от микрорайона Черноречье в районе пересечения с первым по направлению движения съездом с моста движение разрешено только прямо;

3. С улицы Войкова и улицы Мясницкой поворачивать на улицу Ивана Сусанина разрешено только направо.

4. С улицы Ермакова на улицу Магистральную поворот разрешен только налево, в сторону моста;

5. Заезды на проезд 3-й Пантусовский и на улицу Пантусовскую разрешены только с улицы Магистральной. Заезды на проезд 3-й Пантусовский со стороны улицы Малышковской и на улицу Пантусовскую со стороны улицы Дубравной будут перекрыты.

Выехать с 3-го Пантусовского проезда и с улицы Пантусовской можно как на улицу Магистральную, так и на улицу Михалевскую.

Важные моменты: по улице Никитской (от улицы Ивана Сусанина в сторону улицы Энгельса) введут одностороннее движение. А по правому съезду с моста в районе гостиницы «Волга» в сторону улицы Нижняя Дебря можно будет только спускаться и поворачивать как в сторону центра, так и в сторону Черноречья.