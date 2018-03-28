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Метрополитен становится доступнее 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Популярность услуг Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП) постоянно растет. С начала года сервисом уже воспользовались более 36 тысяч человек.
По словам заместителя мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, это на 10 процентов больше количества пассажиров, обслуженных инспекторами центра за аналогичный период прошлого года.
— В 2017 году было обслужено более 150 тысяч пассажиров. Инспекторы ЦОМП помогли почти 1,5 тысячи пассажиров, — подчеркнул заммэра.
Уровень доступности метро для лиц с ограниченными возможностями растет во многом благодаря техническим новинкам. К примеру, в этом году закуплены 10 гусеничных подъемников, на которых маломобильные пассажиры смогут преодолевать лестницы на станциях метрополитена.
— За четыре года обслужено более 730 тысяч маломобильных пассажиров, — рассказал замначальника Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена, начальник ЦОМП Роман Чернышов.
Сотрудники могут сопроводить до культурных объектов, например до Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
— Инспекторы встретят маломобильных пассажиров у входа в метро, помогут доехать до станции «Кропоткинская» и дальше добраться до здания музея, — пояснил Чернышов.
Граждане с ограниченными возможностями, предпочитающие классическому искусству туризм, могут принять участие в экскурсиях по метрополитену.
Заявку на сопровождение можно сделать по телефону, на официальном сайте Московского метрополитена mosmetro.ru, а также при помощи приложения «Метро Москвы». Подробнее — в нашей инфографике.
КСТАТИ
Первая экскурсия по станциям метро для маломобильных граждан прошла в январе этого года. В качестве маршрута выбрали Кольцевую линию, станции которой являются объектами культурного наследия Москвы как памятники архитектуры.
ЦИФРА
160 маломобильных граждан воспользовались услугой сопровождения до музеев с ноября 2017 года.
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