Метрополитен становится доступнее

Популярность услуг Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП) постоянно растет. С начала года сервисом уже воспользовались более 36 тысяч человек.

По словам заместителя мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова , это на 10 процентов больше количества пассажиров, обслуженных инспекторами центра за аналогичный период прошлого года.

— В 2017 году было обслужено более 150 тысяч пассажиров. Инспекторы ЦОМП помогли почти 1,5 тысячи пассажиров, — подчеркнул заммэра.

Уровень доступности метро для лиц с ограниченными возможностями растет во многом благодаря техническим новинкам. К примеру, в этом году закуплены 10 гусеничных подъемников, на которых маломобильные пассажиры смогут преодолевать лестницы на станциях метрополитена.

— За четыре года обслужено более 730 тысяч маломобильных пассажиров, — рассказал замначальника Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена, начальник ЦОМП Роман Чернышов.

Сотрудники могут сопроводить до культурных объектов, например до Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

— Инспекторы встретят маломобильных пассажиров у входа в метро, помогут доехать до станции «Кропоткинская» и дальше добраться до здания музея, — пояснил Чернышов.

Граждане с ограниченными возможностями, предпочитающие классическому искусству туризм, могут принять участие в экскурсиях по метрополитену.

Заявку на сопровождение можно сделать по телефону, на официальном сайте Московского метрополитена mosmetro.ru, а также при помощи приложения «Метро Москвы». Подробнее — в нашей инфографике.

КСТАТИ

Первая экскурсия по станциям метро для маломобильных граждан прошла в январе этого года. В качестве маршрута выбрали Кольцевую линию, станции которой являются объектами культурного наследия Москвы как памятники архитектуры.

ЦИФРА

160 маломобильных граждан воспользовались услугой сопровождения до музеев с ноября 2017 года.