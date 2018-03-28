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В дни массовых посещений кладбищ в Зеленограде будут организованы дополнительные автобусные маршруты
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В дни массовых посещений кладбищ в Зеленограде будут организованы дополнительные автобусные маршруты 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс» информирует, что в дни массовых посещений кладбищ и храмов в дни религиозных праздников 1 апреля (Вербное Воскресение), 8 апреля (Пасха), 15 апреля (Красная горка) и 17 апреля (Радоница) запланированы изменения в работе общественного транспорта.
До Центрального зелено­градского кладбища следуют автобусы:
— маршрут №1 — 14 микрорайон — Централь­ное кладбище;
— маршрут №2 — Крюковская площадь — Центральное кладбище;
— дополнительно организо­ванный маршрут №Э-1: Крю­ковская площадь — Солнечная аллея — Центральный проспект — Савелкинский проезд — Сосно­вая аллея — проезд 4921 — Цен­тральное кладбище со всеми остановками по трассе следова­ния.
До кладбища «Северное» в Рожках:
— маршрут №20 — 16 микрорайон — Се­верное кладбище;
— дополнительно организо­ванный маршрут №Э-2: При­вокзальная площадь — улица Заводская — улица Малинская — улица Середниковская — Северное кладбище — улица Середниковская — улица Малинская — улица Заводская — Привокзальная площадь. Раз­ворот рейсом без пассажиров на пересечении улицы Новокрюковской с улицей Логвиненко с остановками «улица Заводская», «Зеленый Бор», «Кутузовская слобода», «Мед­ведки» по трассе следования.
До «Алабушевского» клад­бища:
— маршрут №24 (Крюковская площадь — Алабушевское кладбище).
От железнодорожной стан­ции Сходня будет работать до­полнительно организованный экспрессный маршрут №Э-2 до Перепечинского кладбища.
Проезд до мест захоронений и обратно планируется осущест­влять бесплатно (посадка без оплаты в переднюю дверь).
В ночь с 7 на 8 апреля (Пасха) будет ор­ганизовано транспортное обслу­живание жителей от Никольской церкви по маршрутам №№1, 2, 12, 19 и от Филаретовской церк­ви по маршрутам №№9, 11, 29.
Планируется продление вре­мени работы маршрута №400 «поостановочный» от станции метро «Реч­ной вокзал» и маршрута №400Т от станции метро «Тушинская». Перевозка пассажиров платная.
27 мая (Троица) будет усилено движение на городских маршрутах №№2, 20, 24. Пере­возка пассажиров платная.
Дополнительно будет уси­лено движение 31 марта, 7 апреля и 14 апреля (суб­боты перед днями религиозных праздников) на городских марш­рутах №№2, 20, 24. Перевозка пассажиров платная.
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