В дни массовых посещений кладбищ в Зеленограде будут организованы дополнительные автобусные маршруты 

Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс» информирует, что в дни массовых посещений кладбищ и храмов в дни религиозных праздников 1 апреля (Вербное Воскресение), 8 апреля (Пасха), 15 апреля (Красная горка) и 17 апреля (Радоница) запланированы изменения в работе общественного транспорта.
До Центрального зеленоградского кладбища следуют автобусы:
— маршрут №1 — 14 микрорайон — Центральное кладбище;
— маршрут №2 — Крюковская площадь — Центральное кладбище;
— дополнительно организованный маршрут №Э-1: Крюковская площадь — Солнечная аллея — Центральный проспект — Савелкинский проезд — Сосновая аллея — проезд 4921 — Центральное кладбище со всеми остановками по трассе следования.
До кладбища «Северное» в Рожках:
— маршрут №20 — 16 микрорайон — Северное кладбище;
— дополнительно организованный маршрут №Э-2: Привокзальная площадь — улица Заводская — улица Малинская — улица Середниковская — Северное кладбище — улица Середниковская — улица Малинская — улица Заводская — Привокзальная площадь. Разворот рейсом без пассажиров на пересечении улицы Новокрюковской с улицей Логвиненко с остановками «улица Заводская», «Зеленый Бор», «Кутузовская слобода», «Медведки» по трассе следования.
До «Алабушевского» кладбища:
— маршрут №24 (Крюковская площадь — Алабушевское кладбище).
От железнодорожной станции Сходня будет работать дополнительно организованный экспрессный маршрут №Э-2 до Перепечинского кладбища.
Проезд до мест захоронений и обратно планируется осуществлять бесплатно (посадка без оплаты в переднюю дверь).
В ночь с 7 на 8 апреля (Пасха) будет организовано транспортное обслуживание жителей от Никольской церкви по маршрутам №№1, 2, 12, 19 и от Филаретовской церкви по маршрутам №№9, 11, 29.
Планируется продление времени работы маршрута №400 «поостановочный» от станции метро «Речной вокзал» и маршрута №400Т от станции метро «Тушинская». Перевозка пассажиров платная.
27 мая (Троица) будет усилено движение на городских маршрутах №№2, 20, 24. Перевозка пассажиров платная.
Дополнительно будет усилено движение 31 марта, 7 апреля и 14 апреля (субботы перед днями религиозных праздников) на городских маршрутах №№2, 20, 24. Перевозка пассажиров платная.