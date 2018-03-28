Ещё
В Москве завершают отделку перехода на Мичуринском проспекте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве завершают отделку перехода на Мичуринском проспекте 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Новый переход на Мичуринском проспекте в Москве украсили стеклянные панели, он свяжет одноименную станцию метро с одним из вестибюлей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Как отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, переход расположен на холме, на нечетной стороне Мичуринского проспекта.
«Эта станция необычна для московской подземки: она полуподземная и трехуровневая, что связано с перепадом высот вдоль Мичуринского проспекта. Одну из путевых стен и наземную часть станции украшают декоративные панели с силуэтами цветущих ветвей и плодов. Такой дизайн — дань памяти биологу Ивану Мичурину», — говорится в сообщении.
На западной стороне «Мичуринского проспекта» появится смотровая площадка в виде широкого панорамного балкона. Отсюда пассажиры смогут дойти до парка, что в долине реки Очаковки. Со станцией его соединят пешеходные дорожки.
«Мичуринский проспект» строится на новом участке Калининско-Солнцевской линии. На нем расположатся еще шесть станций: «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Запустить этот отрезок линии планируют в начале лета.
Когда он откроется, транспорт станет доступнее для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.
РИАМО: последние новости
Жителям Московского региона посоветовали не находиться долго на улице Штормовое предупреждение объявили в Московском регионе на выходные Лейтмотивом московского фестиваля «Пасхальный дар» станет благотворительность
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке193
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово385
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
Захарова плачет третий день77
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение