В Москве завершают отделку перехода на Мичуринском проспекте

Новый переход на Мичуринском проспекте в Москве украсили стеклянные панели, он свяжет одноименную станцию метро с одним из вестибюлей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев , переход расположен на холме, на нечетной стороне Мичуринского проспекта.

«Эта станция необычна для московской подземки: она полуподземная и трехуровневая, что связано с перепадом высот вдоль Мичуринского проспекта. Одну из путевых стен и наземную часть станции украшают декоративные панели с силуэтами цветущих ветвей и плодов. Такой дизайн — дань памяти биологу Ивану Мичурину », — говорится в сообщении.

На западной стороне «Мичуринского проспекта» появится смотровая площадка в виде широкого панорамного балкона. Отсюда пассажиры смогут дойти до парка, что в долине реки Очаковки. Со станцией его соединят пешеходные дорожки.

«Мичуринский проспект» строится на новом участке Калининско-Солнцевской линии. На нем расположатся еще шесть станций: «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Запустить этот отрезок линии планируют в начале лета.

Когда он откроется, транспорт станет доступнее для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.