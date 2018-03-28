В Москве завершают отделку перехода на Мичуринском проспекте 

Новый переход на Мичуринском проспекте в Москве украсили стеклянные панели, он свяжет одноименную станцию метро с одним из вестибюлей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Как отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, переход расположен на холме, на нечетной стороне Мичуринского проспекта.
«Эта станция необычна для московской подземки: она полуподземная и трехуровневая, что связано с перепадом высот вдоль Мичуринского проспекта. Одну из путевых стен и наземную часть станции украшают декоративные панели с силуэтами цветущих ветвей и плодов. Такой дизайн — дань памяти биологу Ивану Мичурину», — говорится в сообщении.
На западной стороне «Мичуринского проспекта» появится смотровая площадка в виде широкого панорамного балкона. Отсюда пассажиры смогут дойти до парка, что в долине реки Очаковки. Со станцией его соединят пешеходные дорожки.
«Мичуринский проспект» строится на новом участке Калининско-Солнцевской линии. На нем расположатся еще шесть станций: «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Запустить этот отрезок линии планируют в начале лета.
Когда он откроется, транспорт станет доступнее для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.