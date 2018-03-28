Пешеходный переход с зеркальной стеной возвели на Мичуринском проспекте

Завершается отделка надземного перехода, связывающий станцию метро «Мичуринский проспект» с вестибюлем на нечетной стороне одноименной трассы, сообщает Стройкомплекс Москвы

"Первый вестибюль встроен в конструкцию станции «Мичуринский проспект». Второй вестибюль расположен на холме по нечетной стороне проспекта, со станцией его связывает надземная пешеходная галерея, — цитирует руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева пресс-служба комплекса. — Одна из стен перехода полностью отделана зеркальными панелями".

Станция «Мичуринский проспект» является полуподземной и трехуровневой. Строительное решение принято из-за перепада высот вдоль проспекта. Платформа расположена ниже проезжей части магистрали, но на уровне земли со стороны реки Очаковки.

Станцию строят на участке Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки». Там разместятся еще пять платформ: «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино».

Сергей Собянин отмечал, что с открытием нового участка желтой ветки метро улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино", — отметил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что все семь станций желтой ветки метро будут готовы в начале лета 2018 года. Первой службам метрополитена передадут станцию «Рассказовка».

В конце марта смонтировали декоративные панели на восточной стене станции «Мичуринский проспект». Там появилось изображение сада.