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На Мичуринском проспекте в Москве построили надземный зеркальный переход
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На Мичуринском проспекте в Москве построили надземный зеркальный переход 

РИА Недвижимость 55 минут назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. На Мичуринском проспекте в Москве завершается отделка надземного пешеходного перехода, одна из стен которого полностью отделана зеркальными панелями, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
Переход свяжет станцию метро «Мичуринский проспект» с вестибюлем на нечетной стороне улицы.
Как отмечается в сообщении, станция «Мичуринский проспект» из-за перепада высот будет полуподземной и трехуровневой. Один вестибюль будет встроен в конструкцию станции, другой расположен на холме по нечетной стороне проспекта.
"Мичуринский проспект" — одна из семи станций участка Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки». Движение поездов на участке планируется открыть летом 2018 года. В будущем ветку предполагается продлить до аэропорта «Внуково».
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