На Мичуринском проспекте в Москве построили надземный зеркальный переход

МОСКВА , 28 мар — РИА Недвижимость. На Мичуринском проспекте в Москве завершается отделка надземного пешеходного перехода, одна из стен которого полностью отделана зеркальными панелями, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

Переход свяжет станцию метро «Мичуринский проспект» с вестибюлем на нечетной стороне улицы.

Как отмечается в сообщении, станция «Мичуринский проспект» из-за перепада высот будет полуподземной и трехуровневой. Один вестибюль будет встроен в конструкцию станции, другой расположен на холме по нечетной стороне проспекта.