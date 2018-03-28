Плотины обеспечили безопасность тысячи домовладений в период половодья в Новой Москве

Фото: архив Новые плотины на территории Троицкого и Новомосковского административных округов помогут жителям избежать последствий весеннего паводка. Об этом 28 марта сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

— По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина были выделены средства на установку новых плотин. В данный момент их реконструкцией и созданием занимаются специалисты. Когда завершатся работы над еще двумя объектами, будет обеспечена безопасность порядка двух тысяч домохозяйств, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

Он добавил, что в данный момент плотины защищают от паводков около тысячи жилых участков.