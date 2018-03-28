В Москве отреставрируют скульптуры на станции метро «Площадь Революции»

Скульптуры, находящиеся в вестибюле станции метрополитена «Площадь Революции», хотят отреставрировать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова

По словам чиновника, сроки проведения работ пока обозначить трудно.

«Надо сначала оценить, сколько это будет стоить, как с ними работать, очередность. Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать. Посмотрим с метрополитеном, какие ремонтные работы можно будет провести без демонтажа», — отметил Емельянов.

Чиновник заметил, что после проведения реставрационных работ пассажиры по-прежнему смогут прикасаться к изваяниям, доступ к ним не ограничат.

Станция московского метро «Площадь Революции» была открыта в 1938 году. В ее вестибюле расположено 76 бронзовых скульптур.