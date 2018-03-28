Ещё
Скульптуры на «Площади Революции» отреставрируют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» в Москве могут отреставрировать 

RT на русском 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Скульптуры на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена могут отреставрировать. Как сообщает Nation News, об этом заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов. По его словам, представленные на станции работы являются культурным наследием, и их возможную реставрацию необходимо обсудить с представителями метрополитена.
В каждой арке «Площади Революции» установлено 76 фигур из бронзы. До открытия восточного вестибюля в 1947 году скульптур было 80, затем четыре убрали.
Наибольшей популярностью среди пассажиров пользуются скульптуры рабочего с винтовкой, пограничника с собакой и крестьянина в лаптях.
Ранее Newinform сообщало, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.
RT на русском: последние новости
МЧС по ошибке выпустило рекомендацию сократить пребывание на улице 28 марта в Москве В МЧС рекомендовали жителям Москвы сократить время пребывания на открытом воздухе 28 марта Российские фигуристы почтили память жертв трагедии в Кемерове
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева314
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине427
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово276
Великобритания придумала наказание для России148
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке382
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение