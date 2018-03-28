Скульптуры на «Площади Революции» отреставрируют

Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» в Москве могут отреставрировать

Скульптуры на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена могут отреставрировать. Как сообщает Nation News, об этом заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов . По его словам, представленные на станции работы являются культурным наследием, и их возможную реставрацию необходимо обсудить с представителями метрополитена.

В каждой арке «Площади Революции» установлено 76 фигур из бронзы. До открытия восточного вестибюля в 1947 году скульптур было 80, затем четыре убрали.

Наибольшей популярностью среди пассажиров пользуются скульптуры рабочего с винтовкой, пограничника с собакой и крестьянина в лаптях.