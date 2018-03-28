Скульптуры на «Площади Революции» отреставрируют

Скульптуры на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена могут отреставрировать. Как сообщает Nation News, об этом заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов. По его словам, представленные на станции работы являются культурным наследием, и их возможную реставрацию необходимо обсудить с представителями метрополитена.
В каждой арке «Площади Революции» установлено 76 фигур из бронзы. До открытия восточного вестибюля в 1947 году скульптур было 80, затем четыре убрали.
Наибольшей популярностью среди пассажиров пользуются скульптуры рабочего с винтовкой, пограничника с собакой и крестьянина в лаптях.
Ранее Newinform сообщало, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.