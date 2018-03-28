На станции метро «Площадь Революции» отреставрируют бронзовые скульптуры

На станции метро «Площадь Революции» отреставрируют бронзовые скульптурные композиции, в т.ч. знаменитый «нос собаки», который трут на удачу. Об этом

сообщает

«Скульптуры планируем отреставрировать. С Московским метрополитеном обсудим, как провести эти работы», — сказал Алексей Емельянов.

В сообщении отмечается, что скорее всего скульптуры демонтировать не будут.

C 1938 года скульптура «Пограничник с собакой» на станции метро «Площадь Революции» — объект поклонения пассажиров. Даже в суете многие не забывают потереть нос пса. Сначала это была забава студентов: потрешь нос — сдашь зачет, потрешь лапу — экзамен. Об этом все давно позабыли, и собачий нос стал просто предвестником удачи.

Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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