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На станции метро «Площадь Революции» отреставрируют бронзовые скульптуры
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На станции метро «Площадь Революции» отреставрируют бронзовые скульптуры 

Москва меняется 49 минут назад
Фото: Москва меняется
На станции метро «Площадь Революции» отреставрируют бронзовые скульптурные композиции, в т.ч. знаменитый «нос собаки», который трут на удачу. Об этом
сообщает
агенство ТАСС со ссылкой руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
«Скульптуры планируем отреставрировать. С Московским метрополитеном обсудим, как провести эти работы», — сказал Алексей Емельянов.
В сообщении отмечается, что скорее всего скульптуры демонтировать не будут.
C 1938 года скульптура «Пограничник с собакой» на станции метро «Площадь Революции» — объект поклонения пассажиров. Даже в суете многие не забывают потереть нос пса. Сначала это была забава студентов: потрешь нос — сдашь зачет, потрешь лапу — экзамен. Об этом все давно позабыли, и собачий нос стал просто предвестником удачи.
Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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