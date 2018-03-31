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Подстанцию скорой помощи откроют в Царицыно
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Подстанцию скорой помощи откроют в Царицыно — Собянин 

Москва24 7 часов назад
Фото: ТАСС
Подстанцию скорой медицинской помощи скоро введут в экспуатацию в районе Царицыно, сообщил в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
"Достроили и скоро введем в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи в промзоне "Котляково"", — написал мэр.
По его словам, там будут круглосуточно оказывать помощь и вести амбулаторный прием 300 медиков.
Всего в 2018 году построят четыре подстанции скорой помощи. Помимо той, что расположена в "Котляково", запланировано открытие объектов на улицах Летчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в поселке Некрасовка.
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