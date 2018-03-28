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На выходе из станции метро «Козья слобода» появились экскаваторы
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На выходе из станции метро «Козья слобода» появились экскаваторы 

Казанский Портал 2 часа назад
Строители не перекрыли участок. Фото: tatar-inform.ru  На выходе из станции метро «Козья слобода» началась реконструкция участка пешеходной зоны по улице Декабристов. При этом строители не перекрыли участок, на котором ведутся работы.
Казанцы, переходящие улицу Чистопольская в направлении Центра семьи «Казан», встречают экскаваторы. Строители открыли и канализационный люк, расположенный в метре от пешеходного перехода. Никаких ограждений здесь нет.
Работы стартовали в середине марта с участка у здания «Татмедиа». Строители перекрыли пешеходную зону спецограждениями до станции «Козья слобода». Для казанцев соорудили деревянные настилы вдоль всего участка. Однако затем строители отказались от соблюдения техники безопасности, сообщает «Татар-информ».
Пешеходную зону по улице Декабристов (от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской) собираются расширить и благоустроить. Она будет вести к Центру семьи «Казан».
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