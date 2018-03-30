В Москве установят более 150 арт-объектов в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Столицу украсят различными арт-объектами в рамках проведения фестиваля «Пасхальный дар», всего их будет более 150. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

"На 38 площадках по всему городу — на улицах и площадях, в парках, возле московских храмов — гостей ждут самые вкусные пасхальные угощения, необычные сувениры и разнообразная культурная программа. Почувствовать настроение праздника и весны помогут арт-объекты: на городских площадках их установят более 150. Часть украшений, включая «деревья добра», «пасхальные деревья», «здания Белого города» создают специально для «Пасхального дара» — 2018, тогда как другие [к примеру, грандиозное восьмиметровое пасхальное яйцо] радуют москвичей и туристов уже не первый год", — говорится в сообщении.

По данным оргкомитета, главная тема нынешнего весеннего фестиваля — благотворительность, и на всех семнадцати городских площадках «Пасхального дара» вырастут «Деревья добра».

"Это плоские двухметровые деревья с «листвой» в виде магнитных сердечек белого цвета, скрывающих зеленую крону. Участвуя в благотворительных проектах фестиваля, гости смогут снимать сердечки-магниты [их можно будет взять себе на память] и тем самым помогать «деревьям» поскорее встретить весну и «зазеленеть», — отмечают в оргкомитете. Помимо этого, на центральных площадках установят 20 необычных пасхальных яиц, оформленных плакатами — «театральными афишами» разных лет.

Как заверяют в оргкомитете, среди самых необычных площадок — Тверская площадь. Здесь над посетителями раскинется «весеннее небо» с белыми облаками (ажурные конструкции из металлической сетки, выкрашенной в белый цвет). Вокруг памятника Юрию Долгорукому установят «здания Белого города»: арт-объекты высотой до 4,7 метра — собирательный образ самых значимых и известных московских и подмосковных белокаменных храмов и монастырских построек.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году.