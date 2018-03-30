Ещё
На фестивале «Пасхальный дар» откроются кулинарные школы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греческие пирожки и итальянские кексы: на фестивале «Пасхальный дар» откроются четыре кулинарные школы 

Mos.ru 6 часов назад
Фото: Mos.ru
Участники бесплатных мастер-классов фестиваля «Пасхальный дар» научатся готовить традиционные праздничные угощения — куличи, творожную пасху, крашеные яйца и многие другие блюда. С 7 по 15 апреля ежедневно будут работать четыре кулинарные школы.
Первое занятие состоится еще до начала фестиваля. 31 марта в кулинарной студии на Семеновской площади пройдет двухчасовой мастер-класс «В преддверии Светлой Пасхи…». Его участники приготовят кулич под сахарной глазурью с цукатами и орехами, а также узнают о способах декорирования пасхальных яиц. Начало в 17:00.
В студии на Семеновской площади гости фестиваля приготовят традиционные пасхальные блюда России и других стран. В программе — куличи, пряники, пироги и зайчики из песочного теста, греческие пасхальные пирожки калицунии и итальянский кекс панеттоне, а также брусничный морс и смородиновый компот.
На Тверской площади 7 апреля в 19:00 пройдет мастер-класс, посвященный меню пасхального обеда или ужина (кекс с орехами и сухофруктами, паштет из куриной печени и праздничный куриный салат с оригинальной ореховой заправкой).
В дни фестиваля занятия на Тверской площади поделят на тематические серии. 7, 8 и 9 апреля с утра до вечера будут печь исключительно куличи. Кулинары поделятся старинными и современными рецептами. 10, 11 и 12 апреля гости освоят оригинальные техники росписи пасхальных яиц, а 13, 14 и 15 апреля будут лепить фигурки из марципана.
В Камергерском переулке посетителей научат готовить вкусные и полезные постные блюда: гречневую кашу с овощами, нутовые котлеты, морковные сырники, батончики из злаковых хлопьев с клюквой. Кроме того, ведущие поделятся секретами приготовления пасхального бананового кекса с корицей и кулича. Участников также ждут увлекательные рассказы об истории и традициях Пасхи.
На площадке по адресу: Профсоюзная улица, дом 41 в первые дни фестиваля можно будет поэкспериментировать с праздничными блюдами из творога. Юные посетители научатся готовить творожную пасху с малиновым и облепиховым вареньем и с шоколадом, а также оригинальный творожно-морковный десерт. Мастер-классы продолжатся и на Пасхальной неделе. Дети узнают рецепты шарлотки, сырников и ягодного мусса.
Mos.ru: последние новости
Без билетов и очередей: карту для прохода в музеи создали в Москве Сергей Собянин и руководители фондов обсудили вопросы развития благотворительного движения Компенсационными автобусами на юго-востоке Москвы за выходные воспользовались 155 тысяч человек
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ139
Россия вышлет украинских дипломатов139
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт77
Умерла Наталья Попович2
Вторая холодная война официально объявлена758
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение