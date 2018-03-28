Из Москвы запустят автобусы в Донецк

Новые рейсы автобусов из Москвы в Донецк запустят с 29 марта с автостанции «Красногвардейская»

Донецк ( Новые автобусные рейсы из Москвы Украина ) запустят с автостанции «Красногвардейская» с 29 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ФЛП Осоян М. В. сообщает об открытии с 29 марта 2018 г. движения по маршруту Москва-Донецк. Рейсы будут отправляться из Москвы с автостанции «Красногвардейская» каждый четверг в 19:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда для взрослых составит 2,3 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1 тыс. 150 руб. Стоимость провоза единицы багажа составит 230 руб.