Новый жилой комплекс на 2‑й Филевской улице готовится к открытию в Москве

На 2-й Филевской улице в столице в скором времени ведут в эксплуатацию жилой комплекс в составе двух корпусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства Москвы

«Общая площадь комплекса, построенного инвестором, составляет 35,1 тысячи квадратных метров, площадь квартир — 21,7 тысячи квадратных метров. Монолитные корпуса возведены по индивидуальному проекту. Подземная автостоянка рассчитана на 166 автомобилей», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

На первых этажах корпусов откроются магазины, а также различные сервисные службы.

Особенностью объекта является то, что он строится в квартале с развитой инфраструктурой. В пешей доступности — школы, детские сады, магазины. Кроме того, к жилому комплексу можно подъехать как со стороны Кутузовского проспекта, так и с Большой Филевской улицы.