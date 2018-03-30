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Новый жилой комплекс на 2‑й Филевской улице готовится к открытию в Москве
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Новый жилой комплекс на 2‑й Филевской улице готовится к открытию в Москве 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: riamo.ru
На 2-й Филевской улице в столице в скором времени ведут в эксплуатацию жилой комплекс в составе двух корпусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства Москвы.
«Общая площадь комплекса, построенного инвестором, составляет 35,1 тысячи квадратных метров, площадь квартир — 21,7 тысячи квадратных метров. Монолитные корпуса возведены по индивидуальному проекту. Подземная автостоянка рассчитана на 166 автомобилей», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
На первых этажах корпусов откроются магазины, а также различные сервисные службы.
Особенностью объекта является то, что он строится в квартале с развитой инфраструктурой. В пешей доступности — школы, детские сады, магазины. Кроме того, к жилому комплексу можно подъехать как со стороны Кутузовского проспекта, так и с Большой Филевской улицы.
«Приоритет градостроительного развития Москвы является комплексное развитие территорий. Мэр города Сергей Собянин обозначил его обязательным к исполнению. Поэтому сегодня инвесторы строят жилье совместно с детскими садами, школами, поликлиниками если в этом есть необходимость», — подчеркнул Левкин.
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 Ещё 3 источника 
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