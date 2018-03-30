Готовится к вводу жилой комплекс на 2-й Филевской улице

На 2-ой Филевской улице в Западном административном округе Москвы готовится к вводу в эксплуатацию жилой комплекс в составе двух корпусов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Общая площадь комплекса, построенного инвестором, составляет 35,1 тысяча квадратных метров, площадь квартир — 21,7 тысяч квадратных метров. Монолитные корпуса возведены по индивидуальному проекту. Подземная автостоянка рассчитана на 166 автомобилей», — сказал Сергей Лёвкин

На первых этажах корпусов откроются магазины, а также различные сервисные службы.

Особенностью объекта является то, что он строится в квартале с развитой инфраструктурой. В пешей доступности — школы, детские сады, магазины. Кроме того, к жилому комплексу можно подъехать как со стороны Кутузовского проспекта, так и с Большой Филевской улицы.