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С. Собянин: Лейтмотивом фестиваля «Пасхальный дар» станет благотворительность
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С. Собянин: Лейтмотивом фестиваля «Пасхальный дар» станет благотворительность 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: РИАМО
Москвичи смогут принять участие в благотворительной деятельности в рамках проведения фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями благотворительных фондов.
«Сегодня день тяжелый — в стране траур по той трагедии, которая произошла в Кемерово. Но, тем не менее, я решил нашу встречу не откладывать в силу того, что она посвящена как раз помощи тем людям, которые попали в беду, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И та работа, которую вы ведете, конечно, чрезвычайно востребована. Она нужна, особенно для Москвы, и для больших регионов очень актуальна», — заявил мэр.
Он отметил, что в столице создано около 300 благотворительных фондов федерального и регионального значения. «Мы со стороны города делаем все возможное, чтобы помочь благотворительным фондам. Выделяем гранты специальные, выделяем помещения для работы фондов, подключая фонды в работу на наших крупных мероприятиях, предоставляя им площадки. Это и спортивные, и культурные мероприятия, наши фестивали — там, где можно, мы интегрируем их в работу. Тот же фестиваль „Пасхальный дар“ изначально был задуман, как в значительной степени благотворительный фестиваль. Тем не менее, и там есть над чем поработать. Я знаю, что у вас есть предложения. Давайте их обсудим», — обратился С. Собянин к участникам встречи.
Мэр подчеркнул, что ранее городские власти встречались с театральными коллективами для того, чтобы обсудить возможности интеграции театральной деятельности в городские фестивали. «И первый такой масштабный опыт был проведен в новогодние праздники. И я считаю, что у нас получилось. И сразу была идея обсудить: а как наши фестивальные площадки, на которых присутствуют даже не миллионы, а десятки миллионов людей, как их раскрыть для благотворительных фондов?», — добавил С. Собянин.
Он сообщил, что в рамках фестиваля «Пасхальный дар» будет открыт общий счет, на который можно будет перечислить денежную помощь нуждающимся.
«На этом фестивале мы предполагаем с вашей помощью (обращение к представителям благотворительных фондов — прим. Агентства «Москва») создать единый счет благотворительный для того, чтобы все знали, куда можно перечислить деньги. И потом уже с вашей помощью и под вашим контролем мы могли бы распределить это по благотворительным фондам», — заключил мэр.
В свою очередь сопредседатель попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте отметила, что фонд готов представить на фестивале свою площадку, где с участием актрисы будут демонстрироваться навыки оказания первой помощи.
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля на 38 площадках.
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