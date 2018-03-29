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Благотворительность станет лейтмотивом фестиваля «Пасхальный дар»
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Благотворительность станет лейтмотивом фестиваля «Пасхальный дар» 

Авторадио 29 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи с представителями благотворительных фондов. По словам столичного градоначальника, в рамках фестиваля планируется создать специальный благотворительный счет, после чего собранные средства будут распределены по различным фондам. Он также отметил, что на сегодняшний день в Москве работает около 300 благотворительных фондов, которым город оказывает поддержку в виде льготной аренды помещений, субсидий, проведения благотворительных аукционов и т.д. Напомним, что фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 7 по 15 апреля на 38 площадках.
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