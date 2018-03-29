Пешеходный переход от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова могут построить к июню 2019 г.

В ближайшее время начнется строительство пешеходного перехода от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

«Подведомственное департаменту строительства Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» подвело итоги конкурса с ограниченным участием на выполнение подрядных работ по строительству пешеходного перехода с траволаторами из станции метро «Технопарк» через проспект Андропова. В ближайшее время с победителем конкурса будет заключен контракт, и строители приступят к производству работ», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что победителем конкурса объявлено ООО «Альмакоргрупп», компания обязалась построить пешеходный переход за 747,4 млн руб., работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев.

«Протяженность перехода составит почти 215 м, высота — 5,4 м. В переходе установят две ленты траволатора длиной 60 м и шириной в 1 м. Для обеспечения доступности перехода для маломобильных групп населения, в переходе будет установлен лифт, на фризовые ступени площадки и нижние ступени марша будет нанесено предупреждающее тактильное покрытие», — поясняется в сообщении.

Как подчеркивается, строительство надземного перехода позволит пешеходам сократит время для пересечения проспекта Андропова. В настоящее время ближайший от станции метро «Технопарк» надземный переход расположен в 500 м. Кроме этого переход обеспечит выходы к остановкам общественного транспорта и к парку развлечений.