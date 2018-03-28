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Снег в Москве растает не раньше второй половины апреля
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Снег в Москве растает не раньше второй половины апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В начале апреля дневная температура в Москве поднимется до плюс 5 градусов, сне растает не раньше второй половины апреля, сообщил РИАМО в среду синоптик Гидрометцентра России.
По его словам, относительное потепление придет в Москву после трех холодных дней.
«То есть сильного тепла не будет. Снег не растает раньше второй половины апреля. Ночные температуры будут отрицательные», — сказал собеседник агентства.
По его словам, днем температура воздуха может подняться до плюс 5 градусов. В настоящий момент температура держится на 8 градусов ниже нормы.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что метеорологическая весна может прийти в Москву в конце выходных — в начале следующей недели.
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