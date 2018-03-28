Снег в Москве растает не раньше второй половины апреля

В начале апреля дневная температура в Москве поднимется до плюс 5 градусов, сне растает не раньше второй половины апреля, сообщил РИАМО в среду синоптик Гидрометцентра России

По его словам, относительное потепление придет в Москву после трех холодных дней.

«То есть сильного тепла не будет. Снег не растает раньше второй половины апреля. Ночные температуры будут отрицательные», — сказал собеседник агентства.

По его словам, днем температура воздуха может подняться до плюс 5 градусов. В настоящий момент температура держится на 8 градусов ниже нормы.